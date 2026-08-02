Τάσος Χαλκιάς: Καταστράφηκε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό- «Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα»

Τη θλίψη του για την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό από τη μεγάλη πυρκαγιά εξέφρασε ο Τάσος Χαλκιάς, στις πρώτες δηλώσεις του μετά το οδυνηρό γεγονός.

Ο γνωστός ηθοποιός πληροφορήθηκε ότι οι φλόγες έφτασαν στην κατοικία του και την κατέστρεψαν, μετατρέποντας σε στάχτη κόπους και αναμνήσεις πολλών ετών.

«Πήγε στράφι το αίμα που έχυσα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της συναισθηματικής φόρτισης. Πίσω από την υλική απώλεια βρίσκεται ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση», την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς είπε χαρακτηριστικά: «Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι, τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γένει τον οργανισμό μου».

Το ξοχικό στους πρόποδες του Κιθαιρώνα αποτελούσε επί δεκαετίες καταφύγιο για τον Τάσο Χαλκιά. Εκεί περνούσε χρόνο με την οικογένειά του, ενώ στο σπίτι συγκεντρώνονταν τα παιδιά του και οι φίλοι τους. Ο ίδιος είχε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στην ιδιαίτερη σχέση του με την περιοχή, περιγράφοντάς την ως τη διέξοδό του από την ένταση της καθημερινότητας και της δουλειάς.

Η κατοικία είχε οικογενειακή ιστορία, καθώς είχε περιέλθει στον ίδιο και στα αδέλφια του από τον πατέρα τους. Ο ηθοποιός είχε διαθέσει χρήματα από την εργασία του για την επισκευή και τη φροντίδα της, γεγονός που κάνει την απώλεια ακόμη πιο επώδυνη.

Η καταστροφή της κατοικίας του Τάσου Χαλκιά αποτελεί μία μόνο από τις ανθρώπινες ιστορίες που αφήνει πίσω της η πύρινη λαίλαπα στη Δυτική Αττική. Πολλοί κάτοικοι είδαν σπίτια, περιουσίες και κόπους μιας ζωής να χάνονται, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.