Δευτερόλεπτα αγωνίας στην Ξάνθη: Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ και απέτρεψε τα χειρότερα- ΒΙΝΤΕΟ

Μια ανθρώπινη ζωή έσωσε οδηγός στην Ξάνθη, χάρη στην ψυχραιμία και στη γνώση της τεχνικής Χάιμλιχ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ένας άνδρας παρουσίασε απόφραξη του αεραγωγού και αδυνατούσε να αναπνεύσει. Ο οδηγός αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και έσπευσε να βοηθήσει, γνωρίζοντας ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο.

Όπως αναφέρει το XanthiNea.gr, εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες κοιλιακές ωθήσεις, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί αυτό που εμπόδιζε την αναπνοή του άνδρα.

Η άμεση και σωστή αντίδρασή του απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η πλήρης απόφραξη του αεραγωγού μπορεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Η γνώση βασικών τεχνικών αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.