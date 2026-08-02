Δυνατή μουσική τα ξημερώματα έφερε συλλήψεις σε Πάτρα, Ρίο και Κρέστενα

Σε τρεις συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου αστυνομικοί σε Πάτρα, Ρίο και Κρέστενα, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη μουσική και την κοινή ησυχία.

Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, ο υπεύθυνος καταστήματος είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, προκαλώντας ενόχληση στους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής.

Λίγο αργότερα, στο Ρίο, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν ακόμη έναν άνδρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημά του αναπαραγόταν μουσική από στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία σε εξωτερικό χώρο, με την ένταση να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη.

Η τρίτη περίπτωση καταγράφηκε στην Κρέστενα. Αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας συνέλαβαν υπεύθυνο καταστήματος, καθώς η μουσική που αναπαραγόταν ξεπερνούσε τα προβλεπόμενα όρια και διατάρασσε την κοινή ησυχία των περιοίκων. Επιπλέον, ο άνδρας δεν διέθετε άδεια παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων.

Για τις τρεις περιπτώσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες.