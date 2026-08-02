Τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου «ζωντάνεψαν» στα Παλαιά Σφαγεία- ΦΩΤΟ

H συναυλία – αφιέρωμα στον ποιητή, στιχουργό και πεζογράφο Μάνο Ελευθερίου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου στα Παλαιά Σφαγεία, αποτέλεσε έναν ακόμα κρίκο στην «αλυσίδα» των φετινών εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας.

Το μουσικό αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την περιοχή, με την επιμέλεια και ενορχήστρωση του μαέστρου Αρτέμη Μπεκρόπουλου και υπήρξαν στιγμές που κυριολεκτικά ξεσήκωσαν το κοινό, το οποίο έγινε ένα φωνητικό σύνολο μαζί τους.

Στη διάρκεια της συναυλίας ακούστηκαν τραγούδια από τη μοναδική παρακαταθήκη που άφησε ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος έδωσε στίχους του σε 400 τραγούδια γνωστών συνθετών, όπως οι Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Μαρκόπουλος, Μούτσης, Κουγιουμτζής, Μικρούτσικος.

Πολλά από τα τραγούδια που ακούστηκαν ανήκαν σε σειρές, όπως ο Άγιος Φεβρουάριος, τα τραγούδια Θεοδωράκη, που αναφέρονται στη χούντα, και άλλα γνωστά τραγούδια πολλών συνθετών του 2ου μισού του 20ου αιώνα.

Ερμηνεύτηκαν επίσης τα τραγούδια «Ποιος τη ζωή μου», «δίκοπη ζωή»(αναφορά στον Τσε Γκεβάρα), «η αυλή» (καταδίκη των βασανιστηρίων), «η μαρκίζα», «παραπονεμένα λόγια», «η σούστα πήγαινε μπροστά», «τα λόγια και τα χρόνια», «οι ελεύθεροι κι ωραίοι», «το τρένο φεύγει στις 8», «μαλαματένια λόγια», «άλλος για Χίο»

Το μουσικό σχήμα αποτελούσαν οι: Νίκος Θανόπουλος, Γαβριήλ Μπιρλής και Παντελής Παρίσης στο μπουζούκι.Κώστας Κοτσιλιάνος στο πιάνο, Πέννυ Γεωργοπούλου στο σαντούρι, Έβης Γκιόνη στο βιολί, Σέργιος Σοϊλές στο φλάουτο , Σίμος Νικολόπουλος στην κιθάρα, Νίκος Φορλίδας στα κρουστά, Ανδρέας Μήλας στα ντράμς και Αρτέμης Μπεκρόπουλος στο μπάσο.

Τα τραγούδια ερμήνευσαν η Αγγελική Καββαδία, ο Δημήτρης Δημόπουλος και ο Φώτης Αραβαντινός .

Την εκδήλωση παρακολούθησε η αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης Αθηνά Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.