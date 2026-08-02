Επιμελητήριο Αχαΐας: Στο πλευρό των πληγέντων της Δυτικής Αιγιάλειας- Αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά

Κλιμάκιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας πραγματοποίησε αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αιγιάλειας, διαπιστώνοντας εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές. Το Επιμελητήριο ζητά την άμεση καταγραφή και αποζημίωση των πληγέντων, δηλώνοντας ότι θα στηρίξει έμπρακτα αγρότες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην προσπάθεια επανεκκίνησης της τοπικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: "Στις περιοχές της Δυτικής Αιγιάλειας που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά βρέθηκε κλιμάκιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτελούμενο από τον β' αντιπρόεδρο Τάκη Βασιλείου, τον υπεύθυνο Στήριξης Επιχειρήσεων Γιάννη Χριστόπουλο και τον επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα Γιώργο Παπαχριστόπουλο, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να εκφράσουν τη στήριξη του Επιμελητηρίου στους κατοίκους, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και περιουσίες, επιβεβαιώνοντας το σοβαρό πλήγμα που έχει υποστεί ο πρωτογενής τομέας της περιοχής.

Μετά την επίσκεψη, ο β' αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Τάκης Βασιλείου δήλωσε:

«Απερίγραπτη η κατάσταση. Τεράστιες ζημιές στην αγροτική καλλιέργεια. Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες της περιοχής μας. Το Επιμελητήριο θα κάνει το χρέος του».

Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της Αιγιαλείας, που δοκιμάζονται για ακόμη μία φορά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και στους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειές της.

Αυτή τη στιγμή, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η πλήρης κατάσβεση των τελευταίων εστιών και η ασφάλεια των κατοίκων. Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή του προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους όσοι έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις καταδεικνύουν σημαντικές καταστροφές σε ελαιοκαλλιέργειες, σταφιδοκαλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική παραγωγή και οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των παραγωγών που επλήγησαν. Η γρήγορη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνοντας όπου απαιτηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες".