Απάτη στην Αιγιάλεια: «Βγάλτε τα κοσμήματα έξω για να τα καταγράψει ο δορυφόρος»- Άρπαξαν τιμαλφή αξίας 168.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα εξαπάτησης ηλικιωμένων προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου 1η Αυγούστου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένη κλοπή και απάτες.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση υλικού από κάμερες, ο κατηγορούμενος και άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί του είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα κατά το τελευταίο δεκαήμερο. Στο διάστημα αυτό φέρονται να διέπραξαν συνολικά έξι απάτες σε περιοχές της Αιγιαλείας, από τις οποίες οι τέσσερις ολοκληρώθηκαν και οι δύο παρέμειναν στο στάδιο της απόπειρας.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν ιδιαίτερα ευρηματική. Τα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους, συστήνονταν ως «λογιστές» και τους ζητούσαν να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να «καταγραφούν από δορυφόρο».

Οι απάτες διαπράττονταν κυρίως κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες. Για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αρχές, οι δράστες χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, τα λεγόμενα «ghost phones».

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», παραλαμβάνοντας όσα άφηναν τα θύματα έξω από τις κατοικίες τους. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα φωσφορούχο γιλέκο, έγγραφα και μία μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Από το δίκυκλο είχαν αφαιρεθεί το εμπρόσθιο φτερό, το φανάρι και πλαστικά τμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση και επίσης κατασχέθηκαν.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας 168.000 ευρώ, καθώς και 1.500 ευρώ σε μετρητά, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 169.500 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των συνεργών του συλληφθέντος, ο οποίος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.