Απόπειρα ανθρωποκτονίας και σύλληψη στο Αιτωλικό- Τέσσερις κάλυκες βρήκαν οι αστυνομικοί

Στη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησαν το Σάββατο 1η Αυγούστου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στο Αιτωλικό. Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη με αυτοκίνητο έξω από την κατοικία άλλου άνδρα και να τον απείλησε φραστικά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του άνδρα και των μελών της οικογένειάς του, τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον αύλειο χώρο του σπιτιού. Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Κατά την αυτοψία στον τόπο του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις πυροδοτημένους κάλυκες. Τα ευρήματα πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση.

Ακολούθησαν αναζητήσεις, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην κατοικία του και τον συνέλαβαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως πειστήρια πέντε φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.