Πέθανε ο Χάρης Κατσαρός- Από την Ομάδα «Ζ» στη φυλακή και την αναζήτηση της λύτρωσης

Έφυγε από τη ζωή ο Χάρης Κατσαρός, ο πρώην αστυνομικός της Ομάδας «Ζ», ο οποίος είχε συγκλονίσει περιγράφοντας δημόσια την πολυτάραχη πορεία του: από την ένταξή του στην Αστυνομία και την υπηρεσία στους δρόμους της Αθήνας έως την παρανομία, τη φυλακή και την προσπάθεια να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του.

Η ιστορία του έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο «ΘΕΜΑ UNCUT». Σε αυτή μίλησε χωρίς περιστροφές για τις επιλογές που άλλαξαν τη ζωή του, το εύκολο χρήμα, τις λάθος παρέες και τις συνέπειες που, όπως έλεγε, τον ακολουθούσαν για χρόνια.

Ο Κατσαρός είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως αστυνομικός, υπηρετώντας στη θρυλική Ομάδα «Ζ» της ΕΛ.ΑΣ. Η πορεία του, ωστόσο, πήρε διαφορετική κατεύθυνση όταν πέρασε στην άλλη πλευρά του νόμου. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, συμμετείχε σε οκτώ ληστείες, ταξίδεψε με χρήματα από τις παράνομες ενέργειες στο Παρίσι και την Κούβα και βρέθηκε σταδιακά εγκλωβισμένος σε έναν κόσμο βίας και νυχτερινής ζωής.

Η διαδρομή αυτή τον οδήγησε τελικά στη σύλληψη και τη φυλακή. Ο ίδιος δεν επιχείρησε στην τελευταία δημόσια εξομολόγησή του να εξωραΐσει όσα είχαν συμβεί. Αντίθετα, μιλούσε για το τίμημα των αποφάσεών του, την απώλεια της ελευθερίας και τις τύψεις που κουβαλούσε.

Ιδιαίτερη θέση στην αφήγησή του είχε μια ένοπλη ενέδρα που είχε δεχθεί από άνδρες οι οποίοι, όπως είχε αναφέρει, κρατούσαν πιστόλια Τοκάρεφ. Εκείνη η νύχτα αποτέλεσε μία από τις πλέον οριακές στιγμές της ζωής του, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο του θανάτου.

Κατά τη διάρκεια της πολυτάραχης πορείας του είχε γνωρίσει πρόσωπα που συνδέθηκαν με την αθηναϊκή νύχτα και τη διασκέδαση προηγούμενων δεκαετιών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο Μάκης Ψωμιάδης και ο επιχειρηματίας Στηβ Κακέτσης, ενώ είχε συναναστραφεί και τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Πίσω από τις διηγήσεις για τις ληστείες, τις καταδιώξεις και τις επικίνδυνες γνωριμίες, ο Χάρης Κατσαρός επέμενε σε ένα μήνυμα: ότι το εύκολο χρήμα και οι λανθασμένες επιλογές δεν οδηγούν στην επιτυχία, αλλά στην απομόνωση, στη στέρηση της ελευθερίας και στη μετάνοια.

Όπως είχε εξηγήσει, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια «για να μην κάνει κανείς τα λάθη που έκανα εγώ», απευθυνόμενος κυρίως στους νέους. Η τελευταία αυτή κατάθεση ζωής λειτούργησε ως εξομολόγηση ενός ανθρώπου που αναγνώριζε την ευθύνη των πράξεών του και αναζητούσε, έστω και αργά, μια μορφή λύτρωσης.