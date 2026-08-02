Νεκρή στη βαλίτσα στην Κυψέλη: Ποιος είναι ο «Μάρκος» που αναζητούν οι αστυνομικές αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 38χρονης Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας άστεγος, γνωστός με το όνομα «Μάρκος», ο οποίος φέρεται να διέμενε στο κτίριο της οδού Ευελπίδων όπου έγινε η μακάβρια ανακάλυψη. Ο άνδρας αναζητείται προκειμένου να εντοπιστεί και να εξεταστεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ότι του έχει αποδοθεί κατηγορία.

Πληροφορίες τον περιγράφουν ως περίπου 40 ετών, με σκούρα μαλλιά, εύσωμο και με πολλά τατουάζ στα χέρια. Κάτοικοι της περιοχής φέρονται να κατέθεσαν ότι δεν τον έχουν δει από τότε που το κτίριο μετατράπηκε σε τόπο αστυνομικής έρευνας.

Η σορός της 38χρονης, η οποία ήταν γνωστή και ως «Λίζα», βρέθηκε στις 18 Ιουλίου σε προχωρημένη σήψη. Τη βαλίτσα είχε εντοπίσει άλλος άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε την Άμεση Δράση εξαιτίας της έντονης οσμής.

Η γυναίκα είχε επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα και φέρεται να συμμετείχε σε ανθρωπιστικές δράσεις για πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγους και κακοποιημένες γυναίκες. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, είχε φτάσει στη χώρα στις 29 Ιουνίου και στις 15 Ιουλίου έφυγε από το Κερατσίνι, λέγοντας ότι θα συναντούσε φίλους της στην Κυψέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα του κινητού τηλεφώνου και των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως αναφέρουν οι Times, ο πατέρας της φέρεται να λάμβανε μηνύματα από το τηλέφωνό της ακόμη και μετά την εξαφάνισή της, ενώ στις 24 Ιουλίου εμφανίστηκε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Facebook. Οι Αρχές εξετάζουν ποιος χειριζόταν τις συσκευές και τους λογαριασμούς της κατά το επίμαχο διάστημα.

Στις έρευνες συμμετέχει πλέον και η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ υπάρχει συνεργασία με τις σκωτσέζικες Αρχές. Καθοριστικά αναμένεται να αποδειχθούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε να προσδιοριστεί άμεσα η αιτία θανάτου.