Μυστήριο με νεκρό ηλικιωμένο μέσα σε Ι.Χ. στα Άνω Λιόσια- Τι ερευνούν οι Αρχές

Σε υπόθεση εγκληματικής ενέργειας στρέφονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον θάνατο ενός 72χρονου στα Άνω Λιόσια.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων που ενδέχεται να φωτίσουν τις συνθήκες του θανάτου του.

Με βάση τα πρώτα ευρήματα, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. Το όχημα ερευνάται εξονυχιστικά, ενώ αναζητούνται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι τελευταίες κινήσεις του 72χρονου και να διαπιστωθεί πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα προσδιορίσουν με ακρίβεια την αιτία και τον χρόνο θανάτου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση.