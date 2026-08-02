Νέα τροπή στην υπόθεση της 41χρονης διασώστριας- Οι δύο αντίθετες εκδοχές για το θανάσιμο πλήγμα

Νέα δεδομένα εξετάζονται στην υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μετά την αναπαράσταση των επτά κρίσιμων δευτερολέπτων και την αξιολόγηση του υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια της διασώστριας υποστηρίζει πλέον ότι το μοιραίο χτύπημα δεν καταφέρθηκε μέσα στην κατοικία του κατηγορούμενου ζευγαριού, αλλά σε απόσταση περίπου 50 έως 70 μέτρων από αυτή. Πρόκειται για θέση της πλευράς του θύματος, η οποία μένει να αξιολογηθεί από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές και δεν αποτελεί μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα της έρευνας.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να δείχνει την 41χρονη να βγαίνει από το σπίτι και να τρέχει, χωρίς να παρουσιάζει εκείνη τη στιγμή εμφανή δυσκολία στην κίνησή της. Ακολουθεί η καταδίωξή της από τον 41χρονο κατηγορούμενο, ενώ τα δευτερόλεπτα κατά τα οποία εκτιμάται ότι σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δεν έχουν καταγραφεί από τις κάμερες.

«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό», δήλωσε στη Realnews η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντάκη.

Κατά την ίδια, η διασώστρια ήταν σε θέση να τρέξει όταν βγήκε από την κατοικία, ενώ ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να την καταδίωξε και να της επιτέθηκε εκτός του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξεταστούν και ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.

Ανάλογη θέση διατύπωσε και η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή. Όπως υποστηρίζει, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να κινείται τρέχοντας προς το μέρος της γυναίκας και να πετά προηγουμένως μία καρέκλα, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, δείχνει πρόθεση να τη βλάψει.

Τι υποστηρίζει ο 41χρονος

Διαφορετική είναι η εκδοχή που παρουσιάζει ο 41χρονος κατηγορούμενος. Στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη σύζυγό του και την κατοικία του, υποστηρίζοντας ότι η διασώστρια είχε εισβάλει στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι.

Κατά τον ισχυρισμό του, η 41χρονη έκανε αρχικά κίνηση προς την κοιλιά της 30χρονης συζύγου του και στη συνέχεια επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό. Ο ίδιος ανέφερε ότι τότε αντέδρασε και την τραυμάτισε από πίσω με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό.

Παραδέχθηκε ακόμη ότι την καταδίωξε έξω από την κατοικία, πετώντας προς το μέρος της αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μία γλάστρα και μία καρέκλα. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η γυναίκα κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά επειδή είχε ήδη τραυματιστεί μέσα στο σπίτι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από βαρύτατη θωρακική κάκωση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τραύμα έπληξε τον πνεύμονα και προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία. Το ακριβές σημείο όπου καταφέρθηκε το πλήγμα αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα ζητήματα της έρευνας.

Σε αναμονή της δικαστικής απόφασης

Ο 41χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή του κράτηση, παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου.

Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης τα ψηφιακά δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, καθώς και μία διάρρηξη που είχε καταγγελθεί στην ίδια κατοικία περίπου δέκα ημέρες πριν από το θανατηφόρο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί νεότερη δικαστική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 41χρονου.