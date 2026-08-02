Τη λένε «Μαρία» και είναι... «Αλισσιώτισσα»- Με άρωμα Μποστ το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας- ΦΩΤΟ

Με την παράσταση «Μαρία η Αλισσιώτισσα», συνεχίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου στο θέατρο της Κρήνης, η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας.

Το έργο ανέβηκε από τη Θεατρική – Χορευτική Ομάδα Κάτω Αλισσού και ήταν μια παραλλαγή – διασκευή του θεατρικού έργου «Μαρία Πενταγιώτισσα» του Μπόστ.

Κεντρικό πρόσωπο της παράστασης ήταν η «Μαρία η Αλισσιώτισσα», γνωστή στο χωριό της για τις ερωτικές της περιπέτειες, με εραστές και αγαπητικούς να δημιουργούν επί σκηνής επεισόδια, ενώ η ίδια ενσάρκωσε παράλληλα την πρώτη φεμινίστρια στην Ελλάδα.

Με όχημα την ιστορία της θρυλικής Μαρίας του τόπου μας και πάντα «σε ζωντανή σύνδεση», η παράσταση αποτέλεσε εφαλτήριο σαρκασμού στους θεσμούς και πηγή αμφιβολιών για τη νέα κοινωνική πραγματικότητα.

Στο έργο κυριάρχησε το πνεύμα του Μπόστ, προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο παραμέτρους που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό.

Την παράσταση παρακολούθησε η αντιδήμαρχος προώθησης Ανακύκλωσης και Γεωργικής Ανάπτυξης Αθηνά Καλλιμάνη - Γεωργιτσοπούλου, η οποία απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι

Διασκευή – σκηνοθεσία: Βασίλης Βαθύαλος

Μουσική – κινησιολογία: Θοδωρής Γιαννακόπουλος

Κοστούμια: Ελένη Χολέβα

Σκηνικά – καλλιτεχνικές δημιουργίες: Δημήτρης Τόκας, Κώστας Καλαπόδης, Γιάννης Τσάκωνας και Θοδωρής Γιαννακόπουλος

Τραγούδι: Αλεξία Χατζήπαπα