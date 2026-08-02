Σύρος: Ένα τσίμπημα από τσιμπούρι την άφησε 42 ημέρες σε κώμα

Μια περιπέτεια υγείας που άρχισε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Σύρο το 2019 εξακολουθεί να καθορίζει τη ζωή της 51χρονης Βικτόρια Στέλλας. Ένα τσίμπημα από τσιμπούρι είχε ως αποτέλεσμα να προσβληθεί από εγκεφαλίτιδα, να παραμείνει 42 ημέρες σε τεχνητό κώμα και να υποστεί σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές.

Η Βικτόρια, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετακόμισε με την οικογένειά της στην Ουαλία σε ηλικία πέντε ετών, επισκεπτόταν τη χώρα για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές της. Εκτιμά ότι δέχθηκε το τσίμπημα όταν βρέθηκε στο σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου υπήρχαν κατσίκες, χωρίς ωστόσο να αντιληφθεί αμέσως τι είχε συμβεί.

Τα πρώτα συμπτώματα έμοιαζαν με εκείνα μιας συνηθισμένης ίωσης. Ένιωθε έντονη κόπωση και γενική αδιαθεσία, γι’ αυτό και αρχικά δεν ανησύχησε. Μετά την επιστροφή της στη Βρετανία, όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα και άρχισε να εμφανίζει κρίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι γιατροί δυσκολεύτηκαν αρχικά να προσδιορίσουν την αιτία. Έπειτα από μαγνητική τομογραφία, η 51χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Walton Centre του Λίβερπουλ, νοσοκομείο που ειδικεύεται στις νευρολογικές παθήσεις. Εκεί τέθηκε σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπλοκές από τη φλεγμονή του εγκεφάλου.

Συνολικά, η νοσηλεία και η αποκατάστασή της διήρκεσαν περίπου έξι μήνες. Η τελική διάγνωση ήταν εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι (Tick-borne encephalitis – TBE), μια ιογενής λοίμωξη που μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Παρά το γεγονός ότι επέζησε, η Βικτόρια εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες. Παρουσιάζει προβλήματα μνήμης, υποφέρει από νυχτερινές κρίσεις –αν και πλέον είναι λιγότερο συχνές– και λαμβάνει καθημερινά από 15 έως 18 χάπια.

«Η ζωή μου άλλαξε εντελώς», εξομολογείται. Οι δυσκολίες στη μνήμη την ανάγκασαν να εγκαταλείψει τόσο την εργασία της σε παμπ όσο και τη θέση της ως βοηθός διδασκαλίας σε σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει στο σχολείο, αναγνώριζε τα πρόσωπα των μαθητών και των συναδέλφων της, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τα ονόματά τους.

H κατάσταση της 51χρονης παραμένει επιβαρυμένη από τις μακροχρόνιες νευρολογικές επιπτώσεις. Πλέον μοιράζεται την εμπειρία της με φοιτητές του Πανεπιστημίου Bangor και προσπαθεί να ενημερώσει το κοινό για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης.

Τι είναι η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι

Η εγκεφαλίτιδα από τσιμπούρι είναι ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα μολυσμένου κρότωνα. Τα τσιμπούρια που μεταφέρουν τον ιό εντοπίζονται σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας.

Τα περισσότερα άτομα που μολύνονται δεν εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές. Σε μικρό ποσοστό ασθενών, ωστόσο, ο ιός προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, δυσκολία στην ομιλία, αδυναμία, παράλυση ή επιληπτικές κρίσεις. Δεν υπάρχει ειδική αντιιική θεραπεία και η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στην υποστήριξη του ασθενούς και στον έλεγχο των επιπλοκών.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση εντομοαπωθητικού, μακριών ρούχων σε δασικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και προσεκτικό έλεγχο του σώματος και των ρούχων μετά την παραμονή στη φύση. Για ταξίδια σε περιοχές υψηλού κινδύνου μπορεί να συστηθεί εμβολιασμός, έπειτα από ιατρική αξιολόγηση.