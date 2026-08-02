Βίνσεντ Παστόρε: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο πρωταγωνιστής των «Sopranos»

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός υποδυόμενος τον Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά «The Sopranos».

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του. Ο ηθοποιός εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στο City Island της Νέας Υόρκης, όταν άνθρωποι από το περιβάλλον του ανησύχησαν επειδή δεν είχαν νέα του επί αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η αιτία θανάτου.

Ο Παστόρε άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στους «Sopranos» ως στενός φίλος του Τόνι Σοπράνο, ο οποίος αποκαλύπτεται ότι συνεργάζεται ως πληροφοριοδότης με το FBI. Μολονότι η ιστορία του χαρακτήρα του ολοκληρώθηκε δραματικά στη δεύτερη σεζόν, ο ηθοποιός επέστρεψε με guest εμφανίσεις στα επόμενα χρόνια της σειράς.

Η χαρακτηριστική φυσιογνωμία και η ερμηνεία του μετέτρεψαν τον «Big Pussy» σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και σύνθετους χαρακτήρες της επιτυχημένης παραγωγής του HBO.

Πριν από τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, ο Βίνσεντ Παστόρε είχε εμφανιστεί σε γνωστές κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Goodfellas», «Carlito’s Way» και «Awakenings». Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας τεσσάρων δεκαετιών συμμετείχε σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, συνήθως ενσαρκώνοντας σκληρούς χαρακτήρες και ανθρώπους του υποκόσμου.

Στο τηλεοπτικό του βιογραφικό περιλαμβάνονται επίσης εμφανίσεις στις σειρές «Law & Order», «The Practice», «Blue Bloods», «Hawaii Five-0» και «General Hospital», καθώς και συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως τα «Celebrity Apprentice» και «Dancing With the Stars».

Ο Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ στις 14 Ιουλίου 1946 και μεγάλωσε στη Νέα Ροσέλ. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ και στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο Pace. Αφήνει πίσω του την κόρη του, Ρενέ. CBS News

Ο συμπρωταγωνιστής του στους «Sopranos», Μάικλ Ιμπεριόλι, τον αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντάς τον ως έναν καλόκαρδο άνθρωπο, που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και τους φίλους του.