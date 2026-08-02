Επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Στο νοσοκομείο άνδρας με τραύματα στο πρόσωπο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1η Αυγούστου στο κέντρο του Αγρινίου, έπειτα από επεισόδιο κατά το οποίο ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:00 στην οδό Παπαστράτου, στο ύψος της πλατείας Φλέμινγκ, μπροστά σε πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το AgrinioPress, ομάδα νεαρών Ρομά φέρεται να γρονθοκόπησε τον άνδρα κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Οι νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί για το συμβάν.

Στην Παπαστράτου έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν προβληματισμό για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες εντάσεις έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στο συγκεκριμένο σημείο.