Ολονύχτια μάχη στην Στάνο Αμφιλοχίας- Ενεργές εστίες και αυξημένη επιφυλακή

Ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Στάνο Αμφιλοχίας, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου δεν έσβησε πλήρως.

Το πύρινο μέτωπο παρουσίασε ύφεση, ωστόσο η επιχείρηση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι δυνάμεις παρέμειναν στα κρίσιμα σημεία, πραγματοποιώντας διαβροχές και αντιμετωπίζοντας ενεργές εστίες, προκειμένου να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

Με το πρώτο φως της Κυριακής, πυροσβέστες και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας συνέχισαν τους ελέγχους στην καμένη έκταση. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες θερμές εστίες και εύφλεκτη βλάστηση.

Η φωτιά έκαψε κυρίως ελαιόδεντρα, προκαλώντας ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις. Η πλήρης εικόνα της καταστροφής αναμένεται να προκύψει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Όλη τη νύχτα παραμείναμε ξάγρυπνοι, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας στον συντονισμό των ενεργειών όπου χρειάστηκε», ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινότητας Στάνου, Χρήστος Καραδήμας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση. Στην αρχική επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Στην προσπάθεια συνέδραμαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Έπειτα από αίτημα της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αμφιλοχίας, βοήθεια παρείχε και ο Δήμος Αγρινίου, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Η συνδρομή κρίθηκε αναγκαία για τον περιορισμό του μετώπου και την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Λόγω της πυρκαγιάς εκκενώθηκε προληπτικά η κατασκήνωση του Amvrakia Music Festival, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η ματαίωση της διοργάνωσης, με προτεραιότητα την ασφάλεια των συμμετεχόντων και τη διευκόλυνση του έργου των Αρχών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η επιφυλακή στην Στάνο παραμένει αυξημένη. Οι δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιτηρούν την περιοχή έως ότου αντιμετωπιστούν όλες οι εστίες και αποκλειστεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης.