Κατάκολο: Συνελήφθη 34χρονη που άναψε βεγγαλικό κοντά σε θάμνους

Στη σύλληψη μιας 34χρονης προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στο Κατάκολο, έπειτα από χρήση βεγγαλικού σε σημείο που βρισκόταν κοντά σε θαμνώδη έκταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, στην παραλία Ματζακούρα. Τη συγκεκριμένη ημέρα η Ηλεία είχε ενταχθεί στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε ενέργεια μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η χρήση βεγγαλικών και άλλων ειδών πυροτεχνίας απαγορεύεται υπό αυτές τις συνθήκες, βάσει του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης. Οι έλεγχοι παραμένουν αυξημένοι, καθώς η εκδήλωση ακόμη και μιας μικρής εστίας κοντά σε ξερή βλάστηση μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.