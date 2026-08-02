Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα- Τι πρέπει να προσέξουμε

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, η Δυτική Ελλάδα, καθώς και οι τρεις Περιφερειακές Ενότητές της βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία αποτυπώνονται με κίτρινο χρώμα, το οποίο αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι οι καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την εκδήλωση αλλά και τη γρήγορη εξάπλωση μιας δασικής πυρκαγιάς.

Η σημερινή προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Αχαΐα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις Νεραντζιές και επεκτάθηκε στη Δυτική Αιγιάλεια. Μολονότι η εικόνα του μετώπου είναι πλέον βελτιωμένη, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην εκτεταμένη καμένη ζώνη.

Η προσοχή επικεντρώνεται τόσο στην Αιγιάλεια όσο και στις υπόλοιπες δασικές και αγροτικές περιοχές της Αχαΐας. Η ξηρή βλάστηση, σε συνδυασμό με τους ανέμους, μπορεί να επιτρέψει ακόμη και σε μία μικρή εστία να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Ανάλογη εγρήγορση απαιτείται στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, δύο Περιφερειακές Ενότητες με μεγάλες δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Πυροσβεστικές υπηρεσίες, Πολιτική Προστασία, Δήμοι και εθελοντικές οργανώσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα, με περιπολίες και επιτήρηση ευαίσθητων σημείων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος σε τρεις περιοχές

Στο επίπεδο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, βρίσκονται σήμερα:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Για τις συγκεκριμένες περιοχές οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται να αποφεύγονται:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού

Η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες

Οι υπαίθριες ψησταριές

Το κάπνισμα μελισσών χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

Η στάθμευση οχημάτων πάνω σε ξερά χόρτα, καθώς ο καταλύτης μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών, ενώ πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Για τους παραβάτες προβλέπονται υψηλά διοικητικά πρόστιμα, αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φλόγες πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο, την κατεύθυνση της φωτιάς και τις συνθήκες που επικρατούν.