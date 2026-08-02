Αιγιάλεια: Βελτιωμένη η εικόνα- Στο πεδίο 100 πυροσβέστες και δύο εναέρια

09.55: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην Αιγιάλεια, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα άρχισαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή.

Συνολικά έχουν αναπτυχθεί περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν μάχη προκειμένου να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Νεραντζιές και, λόγω των ισχυρών ανέμων, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν διαδοχικές αναζωπυρώσεις, καθώς τα υπολείμματα της καύσης ενεργοποιούνταν ξανά από τις ισχυρές ριπές. Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε κοντά στον Νέο Ερινεό, την Αρραβωνίτσα και το Λιδωρίκι.

Κρίσιμος στόχος των δυνάμεων ήταν να μην περάσει η φωτιά τον ποταμό Φοίνικα και κινηθεί προς τη Ζήρεια.

Τα μηνύματα του 112

Κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Οι κάτοικοι του Νέου Ερινεού κλήθηκαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, ενώ όσοι βρίσκονταν στην Αρραβωνίτσα έλαβαν οδηγία να απομακρυνθούν μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού προς τα Σελιανίτικα.

Το πρωί του Σαββάτου νέο μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρίκι να απομακρυνθούν προς το Άλσος και τις Νεραντζιές.

Για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που απομακρύνθηκαν, ο Δήμος Αιγιαλείας είχε θέσει στη διάθεσή τους το Δημοτικό Κατάστημα «Δημήτρης Καλογερόπουλος» στη Ροδοδάφνη και το Κλειστό Γυμναστήριο Καμαρών.

Ζημιές σε κατοικία και καλλιέργειες

Στην κορυφή του Νέου Ερινεού μία εξοχική κατοικία καταστράφηκε ολοσχερώς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε άλλα σπίτια, ωστόσο έχουν καεί μεγάλες αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Οι καταστροφές στις καλλιέργειες αποτελούν σημαντικό πλήγμα για τους κατοίκους της περιοχής, η πλειονότητα των οποίων δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα.

Οι ισχυροί άνεμοι και ο καπνός είχαν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμη και στην Πάτρα, στο Ρίο και στον Άγιο Βασίλειο. Πλέον, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, αλλά η επιχείρηση συνεχίζεται μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος νέας εξάπλωσης.

08.44: Σε ύφεση βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου, η μεγάλη πυρκαγιά που δοκίμασε σκληρά τη Δυτική Αιγιάλεια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Η εικόνα στο πεδίο είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη, έπειτα από μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση που διήρκεσε για περισσότερα από δύο εικοσιτετράωρα. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να ελέγχουν την περίμετρο και να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες, καθώς η πυρκαγιά δεν θεωρείται ακόμη οριστικά σβησμένη. Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Το πύρινο μέτωπο, το οποίο εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ανάμεσα στο Πανόραμα και τις Νεραντζιές, πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι, η πυκνή βλάστηση και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής ευνόησαν την ταχεία εξάπλωση των φλογών, δημιουργώντας διαδοχικές αναζωπυρώσεις.

Κατά την εξέλιξή της, η φωτιά κινήθηκε προς τον Νέο Ερινεό, την Αρραβωνίτσα και την περιοχή του ποταμού Φοίνικα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για κατοικημένες ζώνες. Μέσω του 112 δόθηκαν προληπτικές οδηγίες απομάκρυνσης σε κατοίκους οικισμών, ενώ για ώρες το κύριο βάρος της επιχείρησης επικεντρώθηκε στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Η μάχη δόθηκε από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πυροσβέστες από την Αιγιάλεια και την Πάτρα, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ και Τσέχοι πυροσβέστες που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των εθελοντικών ομάδων, των χειριστών μηχανημάτων έργου, των υδροφόρων και των κατοίκων.

Η συνεχής παρουσία των δυνάμεων και οι διαδοχικές ρίψεις νερού περιόρισαν την πορεία της πυρκαγιάς, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Μολονότι ο άμεσος κίνδυνος για τους οικισμούς έχει απομακρυνθεί, οι πληγές που αφήνει πίσω της η φωτιά είναι σημαντικές. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες, αμπέλια, αγροτοδασικές εκτάσεις και δίκτυα άρδευσης. Στον Νέο Ερινεό καταγράφηκε και η καταστροφή εξοχικής κατοικίας.

Η πλήρης έκταση των ζημιών θα αποτυπωθεί όταν ολοκληρωθεί οριστικά η επιχείρηση και καταστεί δυνατή η λεπτομερής καταγραφή στην καμένη ζώνη.

Για την ώρα, οι δυνάμεις παραμένουν διάσπαρτες στα κρίσιμα σημεία, πραγματοποιώντας διαβροχές και ελέγχους. Η ύφεση της πυρκαγιάς προκαλεί ανακούφιση, αλλά δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, υπό την επίδραση του ανέμου, να δημιουργήσει νέο πρόβλημα.