Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Προς Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι τα δύο μέτωπα- Δύο συλλήψεις

Για ακόμη ένα βράδυ, οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο περιοχές.

Το ένα μέτωπο κινείται βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο, ενώ το δεύτερο κατευθύνεται νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο επέκτασης και αναζωπυρώσεων.

Συνολικά, στην Αττική και τη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες, με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και ισάριθμοι πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Ρουμανία. Οι ξένες αποστολές βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Στην περιοχή πετά και πέμπτο ελικόπτερο, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, στο πεδίο βρίσκεται η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά, έτοιμες να επέμβουν όπου χρειαστεί. Η μάχη στα ενεργά μέτωπα συνεχίζεται, με το βάρος να πέφτει στην ανάσχεση της πορείας της φωτιάς και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Δύο συλλήψεις

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».