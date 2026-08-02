Φωτιά στη Φωκίδα: Σε εξέλιξη δύο μέτωπα σε Πηγή και Κλήμα- Ζημιές σε οικισμούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας. Τα δύο μέτωπα στα οποία επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε μετά την ολονύχτια επιχείρηση, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα δύο ενεργά μέτωπα, καθώς και στις διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά πέρασε κοντά αλλά και μέσα από οικισμούς, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και άλλες ιδιοκτησίες. Προβλήματα έχουν καταγραφεί στο Κλήμα, στη Μαγούλα και στα Κούμαρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των καταστροφών.

Κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς εκκενώθηκαν οικισμοί, ενώ το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα. Αρχικά, οι κάτοικοι στις περιοχές Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που πλησίασαν οι φλόγες. Για το Πευκάκι και το Ευπάλιο εστάλη μήνυμα με οδηγία μετακίνησης προς τη Ναύπακτο, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη για ηλικιωμένους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες.

Στην περιοχή παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων. Το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει πλέον στην οριοθέτηση των δύο μετώπων και στην αποτροπή νέας εξάπλωσης της φωτιάς.