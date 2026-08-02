Πύρινο μέτωπο στην Πάστρα Κεφαλονιάς: Εκκενώθηκαν 7 περιοχές- Ενίσχυση από την Πάτρα με 10 άνδρες και 5 οχήματα

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη νύχτα στην Κεφαλονιά, για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας και εξαπλώθηκε γρήγορα προς τη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού.

Οι φλόγες, υποβοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους, την πυκνή βλάστηση και το δύσβατο ανάγλυφο, κινήθηκαν μέσα από αγροτοδασικές εκτάσεις και έφτασαν σε μικρή απόσταση από κατοικίες και αυλές. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας, το μέτωπο έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Στη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και τα εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συνδράμει ο Δήμος Αργοστολίου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μετάβαση από το λιμάνι της Πάτρας ακόμη 10 πυροσβεστών με πέντε οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις στο νησί.

Αλλεπάλληλες εκκενώσεις μέσω του 112

Από την έναρξη της πυρκαγιάς εκδόθηκαν έξι μηνύματα του 112, τα πέντε από τα οποία αφορούσαν απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Αρχικά ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στη συνέχεια δόθηκαν εντολές εκκένωσης για το Κρεμμύδι, το Μαρκόπουλο και τον Κατελειό, με κατεύθυνση προς το Αργοστόλι.

Οι πολίτες στον Κάτω Κατελειό κλήθηκαν να κινηθούν προς Ρατζακλί και Σκάλα, ενώ από τα Χιονάτα, τον Θηράμονα και τα Μαυράτα ζητήθηκε η απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Συνολικά, οι εντολές αφορούσαν επτά περιοχές.

Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, ανέφερε ότι περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνονταν από σπίτια στο Κρεμμύδι και στο Μαρκόπουλο, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε τους οικισμούς.

Τα πρώτα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα έδειχναν ότι έως τα ξημερώματα είχαν επηρεαστεί περισσότερα από 2.500 στρέμματα.

Μία σύλληψη για τη φωτιά

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου στο πλαίσιο της διερεύνησης για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ έχει ενημερωθεί εισαγγελέας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις ακριβείς συνθήκες έναρξης της φωτιάς