Άνω Λιόσια: Άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (1/8), μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ο άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ περισσότερες απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.