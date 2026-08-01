Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Αττικοβοιωτία - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό - Οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό παραμένει ανεξέλεγκτο.

Η φωτιά κινείται αυτήν την ώρα προς τα Βίλια και προς Μύτικα, Ψάθα και Βενίζα, ενώ νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη, προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές προς τα Μέγαρα.

Αυτήν την ώρα το πύρινο μέτωπο έχει μεταφερθεί στη Βενίζα Μεγάρων, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί οι επίγειες δυνάμεις, με 500 πυροσβέστες, 20 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 120 πυροσβεστικά οχήματα και κάτοικοι.

Αρτοποιός: Θα είναι πολύ δύσκολο βράδυ

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει σε έναν βαθμό, ωστόσο, προμηνύει ότι η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά. «Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των επιχειρήσεων επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες».

«Όλο το 48ωρο είχαμε ακραίες συνθήκες ανέμων που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ και δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα», συμπλήρωσε και τέλος κατέληξε: «πρέπει να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των Αρχών όλη τη νύχτα».

Μπαράζ μηνυμάτων 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα και Ζάχουλη Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, στις 12:47 στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος με οδηγίες για εκκένωση προς τα Βίλια.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου και συγκεκριμένα επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας που εκδηλώθηκαν χθες έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Στάχτη τεράστιες εκτάσεις πευκοδάσους του Κιθαιρώνα

Στάχτη έγιναν τεράστιες εκτάσεις του πυκνού πευκοδάσους του Κιθαιρώνα.

Την ίδια ώρα, δεκάδες σπίτια σε οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού παραδόθηκαν στις φλόγες, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή.

Στις φλόγες σπίτια

«Η επόμενη μέρα εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι μια μέρα καταστροφής. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν έναν πύρινο εφιάλτη, γιατί δεν υπάρχει ακόμη επόμενη μέρα. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υπάρχουν εκατοντάδες μικρές διάσπαρτες εστίες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέα πυρκαγιά», ανέφερε o δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Kώστας Στάμου.

Από το πρωί του Σαββάτου και μετά τις νέες αναζωπυρώσεις αρκετά σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού λόγω πυρκαγιάς

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

– Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

– Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται στη Φωκίδα και στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού.

Έξι ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στις δύο περιοχές, ενώ δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα διακομίστηκαν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδικότερα, για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Σκαλώματος, τρία ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σ επιφυλακή, ενώ, αναλόγως της εξέλιξης του συμβάντος και των αναγκών που προκύπτουν, θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο των προληπτικών απομακρύνσεων και για λόγους ασφαλείας, δύο άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ένα από την περιοχή Πευκάκι και ένα από το Ευπάλιο, έχουν διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι διακομιδές πραγματοποιήθηκαν προληπτικά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες περιοχές.

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού, το ΕΚΑΒ συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή με τρία ασθενοφόρα οχήματα, τα οποία παραμένουν σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι προληπτικές απομακρύνσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, τα αρμόδια Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσαρμόζοντας την επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων βάσει των αναγκών που προκύπτουν.