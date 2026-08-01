Φωκίδα: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς με διάσπαρτες εστίες αλλά και κίνδυνο αναζωπύρωσης - Ζημιές σε οικισμούς

Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Οι απανωτές ρίψεις που πραγματοποίησαν τα εναέρια μέσα -κυρίως τα ελικόπτερα- το τελευταίο μισάωρο πριν νυχτώσει είχαν σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί κάπως η φωτιά, ωστόσο παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στον κάμπο της Μαγούλας.

Παράλληλα, οχήματα της Πυροσβεστικής αναπτύσσονται προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε όλο το πευκοδάσος που περιβάλλει το βουνό.

Σύμφωνα με το ertnews.gr ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλήμα και Μαγούλα, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί. Οι εν λόγω οικισμοί όπως και το Πευκάκι έχουν εκκενωθεί ενώ έγινε μεγάλη προσπάθεια για να μην εκκενωθεί και το Ευπάλιο.

Αγρότες και κάτοικοι με μηχανήματα, άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες για να περιορίσουν την επέκταση φωτιάς και μαζί με τις ταυτόχρονες εναέριες ρίψεις από τα ελικόπτερα, απετράπη ο κίνδυνος να ανέβει φωτιά στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει την Ναύπακτο με το Λιδωρίκι. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που παραμένουν στο σημείο και παρακολουθούν ανήσυχοι την εξέλιξη της φωτιάς.

Η νύχτα αναμένεται δύσκολη, καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι λόγω των πολλών διάσπαρτων εστιών. Η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να ευνοήσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος νέας αναζωπύρωσης που θα μπορούσε να κινηθεί προς το βουνό.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Περιφέρειας συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο η περιοχή ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Έχει ληφθεί μέριμνα για τους κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην μετακίνηση τους ενώ είχε σταλεί και μήνυμα 112 για εκκένωση των χωριών και κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο.

Στο σημείο παραμένει ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να αποτρέψει πιθανή συμφόρηση στους δρόμους και να ρυθμίσει την κυκλοφορία