Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ανάμεσα σε κούτες και γυρίσματα GNTM - ''Στείλτε βοήθεια"

Μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο διανύει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία από τη μετακόμισή της, δείχνοντας άδειες βιβλιοθήκες και κούτες, ενώ δεν έκρυψε την πίεση που βιώνει αυτή την περίοδο.

Όπως έγραψε, προσπαθεί να συνδυάσει τη μετακόμιση με τα γυρίσματα του GNTM και τις φωτογραφίσεις για πελάτες.

«Η μετακόμιση στη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTΜ και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς της.