Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι» γράφει ο γιος του

Ο Τάσος Χαλκιάς είδε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό να καταστρέφεται ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή.

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο 1η Αυγούστου. Δημοσιεύοντας φωτογραφία από όσα απέμειναν μετά το πέρασμα της φωτιάς, περιέγραψε τον πόνο της οικογένειας για την απώλεια ενός σπιτιού που συνδέθηκε με 52 χρόνια αναμνήσεων.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», έγραψε ο Άρης Χαλκιάς.