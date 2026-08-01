Πόρτο Γερμενό: «Είναι κανείς εδώ;» - Συγκλονιστικό βίντεο από τις έρευνες των αστυνομικών για εγκλωβισμένους

Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους από τις φλόγες πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε Άγιο Νεκτάριο, Πόρτο Γερμενό και Ψάθα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ χτυπούν πόρτες ψάχνοντας να δουν αν κάποιος έχει μείνει πίσω, δίνοντας οδηγίες για ελέγχους «πόρτα πόρτα».

Αστυνομικός, μάλιστα, η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, κουβάλησε κατσικάκιμακριά από τις εστίες φωτιάς.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης, στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπου απαιτείται στον απεγκλωβισμό πολιτών.

Συνολικά, στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας.