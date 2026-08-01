Αιγιάλεια - Νίκος Καραΐσκος: «Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά» - Ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και σε αμπέλια

«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια», όπως ανέφερε, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες φωτιάς κοντά στον ποταμό Φοίνικα, ενώ στην περιοχή της Αρραβωνίτσας η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».

Παράλληλα, είπε ότι «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες φωτιάς, προκειμένου να μην σημειωθούν αναζωπυρώσεις».

Πάντως, όπως τόνισε ο Νίκος Καραΐσκος, «καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε, αν χρειαστεί, να επέμβουν άμεσα, προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα».

Σχετικά με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο αντιδήμαρχος είπε σ ότι «η πλήρης καταγραφή θα γίνει μετά το οριστικό τέλος της κατάσβεσης, όμως μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σοβαρότατες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και σε αμπέλια, όπως και στις υποδομές άρδευσης».