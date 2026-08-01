Ιμαλάια: Νεκρός από χιονοστιβάδα ο θρυλικός αναρριχητής Νιρμάλ Πούρτζα

Ο διάσημος ορειβάτης και πρώην στρατιωτικός του βρετανικού στρατού Νιρμάλ Πούρτζα συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων χιονοστιβάδας στο Μπροντ Πικ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία του.

Ο Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός ως Νιμς, ήταν επικεφαλής αποστολής στη 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, στην περιοχή Μπαλτιστάν του Πακιστάν, όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα την Πέμπτη (30/7).

Όπως μεταδίδει το News.sky.com, επρόκειτο για έναν διακεκριμένο ορειβάτη, ο οποίος είχε υπηρετήσει στις βρετανικές ειδικές δυνάμεις. Η εταιρεία Elite Exped, της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο Νιρμάλ Πούρτζα, επιβεβαίωσε ότι ο πρώην στρατιώτης του Βρετανικού Στρατού και των Βασιλικών Πεζοναυτών έχασε τη ζωή του στο Πακιστάν, λίγο αφότου εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα.

Ο 43χρονος Πούρτζα ήταν επικεφαλής μιας δεκαμελούς ομάδας στο όρος Μπροντ Πικ (Broad Peak) των 8.051 μέτρων στο βόρειο Πακιστάν, όταν εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η εταιρεία ανέφερε: «Σήμερα, με βαθιά θλίψη και ανείπωτη συντριβή, επιβεβαιώνουμε ότι ο Νιρμάλ "Nimsdai" Πούρτζα έχασε τραγικά τη ζωή του μετά τη χιονοστιβάδα στο Μπροντ Πικ. Λάβαμε επίσης την επιβεβαίωση ότι και άλλα μέλη αυτής της αποστολής, δυστυχώς, δεν επιβίωσαν.

Σήμερα θρηνούμε όχι μόνο τον Νιμς, αλλά κάθε ζωή που χάθηκε σε αυτή την τραγωδία, συμπεριλαμβανομένων των έμπιστων συνεργατών και οδηγών του, Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ (Γιούκτα) και Νίμα Σέρπα.

Οι σκέψεις, οι προσευχές και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια συνοδεύουν τις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο αυτής της αδιανόητης απώλειας και παρακαλούμε τους πάντες να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια του πένθους».

Το Μπροντ Πικ, στην οροσειρά Καρακορούμ, είναι το 12ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο.

Οι διασώστες είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ορειβατών και αρχικά εντόπισαν τις σορούς τεσσάρων ατόμων - ταυτοποιώντας δύο από αυτές: την Ναντίρα Αλ Χάρθι από το Ομάν και τον Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ "Γιούκτα" από το Νεπάλ.

Ένας σταρ του Netflix που αψήφησε τη «ζώνη του θανάτου»

Ο Πούρτζα, γνωστός ως Νιμς, ήταν Βρετανός πολίτης, τιμημένος με το παράσημο MBE (Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) και ένας από τους πιο διάσημους ορειβάτες στον κόσμο.

Το 2019 κατέκτησε τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου μέσα σε μόλις έξι μήνες, κατέχοντας το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης, μέχρι που η Νορβηγίδα ορειβάτης Κρίστιν Χαρίλα κατέρριψε το ρεκόρ του τέσσερα χρόνια αργότερα.

Το αξιοσημείωτο επίτευγμά του αποτέλεσε το θέμα του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ του Νetflix, «14 Peaks: Nothing Is Impossible» (14 Κορυφές: Τίποτα δεν είναι αδύνατο), το οποίο κατέγραψε την πορεία του προς τις κορυφές, όλες ευρισκόμενες στη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου», ξεκινώντας από το Αναπούρνα στις 23 Απριλίου 2019 και περιλαμβάνοντας το Εβερέστ τον Μάιο και το Κ2 τον Ιούλιο.

Ο Πούρτζα εμφανίστηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ του Disney+ «Finding Michael», όταν επιστρατεύτηκε από τον πρώην σταρ της ριάλιτι τηλεόρασης Σπένσερ Μάθιους για να βοηθήσει στην ανάσυρση της σορού του αδελφού του, Μάικλ – του νεότερου Βρετανού που πάτησε την κορυφή του Εβερέστ και εξαφανίστηκε στο βουνό το 1999.

Ένα «αδάμαστο πνεύμα» που αναγνωρίστηκε από τη μακαρίτισσα Βασίλισσα

Ο Βρετανός εξερευνητής Μπερ Γκριλς απέτισε επίσης φόρο τιμής στον Πούρτζα, γράφοντας στο Instagram: «Σπαρακτικά νέα για τόσους πολλούς ορειβάτες σε όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με αυτόν τον εξαιρετικό και μοναδικό άνθρωπο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Νιμς, ούτε το αδάμαστο πνεύμα σου».

Ο Πούρτζα, ο οποίος γεννήθηκε στο Νεπάλ, υπηρέτησε στον στρατό για 16 χρόνια. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, ήταν ο πρώτος Γκούρκα που εντάχθηκε στην SBS (Special Boat Service), τμήμα των βρετανικών ειδικών δυνάμεων.

Το 2016, αψηφώντας τα ορειβατικά θέσφατα, διέσωσε μια ορειβάτη που είχε εγκαταλειφθεί στη «ζώνη του θανάτου» του Εβερέστ, μεταφέροντάς την μόνος του σε ασφαλές σημείο.

Τιμήθηκε με το παράσημο MBE από τη μακαρίτισσα Βασίλισσα Ελισάβετ το 2018 για τα επιτεύγματά του στην ορειβασία σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα, ενώ κατείχε επίσης 18 ρεκόρ Γκίνες για τα ορειβατικά του κατορθώματα.