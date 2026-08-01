Βοιωτία: Δύο δασοπυροσβέστες στο νοσοκομείο

Δύο δασοπυροσβέστες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά προβλήματα. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το πρωί του Σαββάτου, ακόμη ένας δασοπυροσβέστης, ηλικίας 40 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο 40χρονος εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, όπου παραμένει για παρακολούθηση.

Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.