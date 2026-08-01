Βοιωτία: Δύο δασοπυροσβέστες στο νοσοκομείο

Δύο δασοπυροσβέστες βρίσκονται στο νοσοκομείο μετά τη μάχη με τη φωτιά στη Βοιωτία
Δύο δασοπυροσβέστες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.
Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικά προβλήματα. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Το πρωί του Σαββάτου, ακόμη ένας δασοπυροσβέστης, ηλικίας 40 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα.
Ο 40χρονος εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, όπου παραμένει για παρακολούθηση.
Οι δύο άνδρες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
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