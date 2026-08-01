H Eλλάδα με Καραμπέτσου 18-13 το Ισραήλ στο Ευρωπαϊκό νέων

Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν αναγνωριστικό. Από το δεύτερο και μετά μια ομάδα υπήρχε στην πισίνα: η εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, με δύο πατρινές στις τάξεις της, επικράτησε 18-13 του Ισραήλ (με προπονητή τον Ορέστη Σαλάχα) στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ20, στην πόλη Οέϊρας/Πορτογαλία.

Εμφανής η διαφορά δυναμικότητας, καταγράφηκε και στον πίνακα του σκορ όταν το 4-4 της α’ περιόδου έγινε 10-4 και αργότερα νταμπλ-σκορ 12-6. Κάπως έτσι κύλησε η αναμέτρηση και η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί τη φιλόδοξη προσπάθεια της για ακόμα μια υψηλή διάκριση.

Από τρία τέρματα σημείωσαν οι Ασπασία Φουράκη, Δέσποινα Δρακωτού, σκόραραν όλα τα κορίτσια εκτός από τις δυο τερματοφύλακες (Κυριακοπούλου, Λέκκου) και την Μαργαρίτη.

Αύριο Δευτέρα 2/8 η εθνική μας θα αντιμετωπίσει στις 22.15 την Ισπανία που νίκησε 16-8 τη Ιταλία πάντα για τον α’ όμιλο.

Στην αποστολή θα ενσωματωθεί και η Αφροδίτη Μπιτσάκου που ταξίδεψε απευθείας από το Ζάγκρεμπ με το χρυσό μετάλλιο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κορασίδων Κ16 στις αποσκευές της.

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΡΑΗΛ 18-13

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 4-0, 5-3, 5-6

ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Κυριακοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη 3, Δρακωτού 3, Παπαδοπούλου 1, Κλαψιανού 1, Μπέτα 1, Τσιουγκρή 1, Κρασσά 1, Καραγιάννη 2, Αριάδνη Καραμπέτσου 2, Λέκκου, Σαλταμανίκα 2.

Tα στοιχεία του ματς

* Θυμιζουμε πωβς εκτός αποστολής έμεινε η Αφροδίτη Μποτσάκου, ώστε να πάρει μια ανάσα, αφού μόλις χθες στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική κορασίδων (Κ16).

Όμως ούτε σε μια βδομάδα τελειώνουν οι διεθνείς υποχρεώσεις της Μπιτσάκου, αφού αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Τενερίφη όπου 16 έως 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων (Κ18) με την Ελλάδα να είναι φαβορί για το βάθρο!

Και φυσικά να μην ξεχνάμε πως ήδη η Μπιτσάκου έχει πανηγυρίσει το χάλκινο μετάλλιο με Εθνική ομάδα πόλο γυναικών (!) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξήχθη από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και μάλιστα σκοράροντας (1) στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία.

Συνοψίζουμε, μέσα στο 2026:

Ευρωπαϊκό Γυναικών: Χάλκινο μετάλλιο.

Ευρωπαϊκό Νέων (Κ20): 1 έως 7 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Νεανίδων (Κ18): 16 έως 23 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Κορασίδων (Κ16): Χρυσό μετάλλιο.