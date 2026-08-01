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Ηλεία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνουπελι

Ηλεία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνουπελι

Συναγερμός στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Ηλεία

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

 Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης .

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#tags Φωτιά Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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