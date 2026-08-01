Ηλεία: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κουνουπελι

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Ανδραβιδας -Κυλλήνης .