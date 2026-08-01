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Κόβει την ανάσα το βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς - Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσα στις φλόγες

Κόβει την ανάσα το βίντεο από το μέτωπο ...

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δημοσίευσε ένα βίντεο που προκαλεί δέος, αναδεικνύοντας την τιτάνια μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών

Δέος προκαλεί το βίντεο που ανάρτησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στον λογαριασμό της στο X και δείχνει την τιτάνια μάχη που δίνουν τα στελέχη της σε όλα τα μέτωπα που επιχειρούν για να περιορίσουν την ένταση από τις πυρκαγιές, να τις “μαζέψουν” και εν τέλει να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Στο τρομακτικό βίντεο βλέπουμε τους πυροσβέστες να φτάνουν σε ένα σημείο μέσα σε δάσος που καίγεται από άκρη σε άκρη. Οι φλόγες ξεπηδούν απειλητικές, από παντού, παρόλα αυτά άντρες και γυναίκες ορμούν τρέχοντας πάνω στον πύρινο εχθρό και ξεκινούν τη μάχη. Μία μάχη που μοιάζει άνιση.

Στην “καρδιά” της φωτιάς οι πυροσβέστες πολεμούν ακόμα και με κίνδυνο να περικυκλωθούν.

Δείτε το βίντεο:

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#tags Πυροσβέστες
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