Βοιωτία: Η διοικήτρια του ΑΤ Μάνδρας έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες – ΦΩΤΟ

Άνιση είναι σε πολλές περιπτώσεις η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή όμως καταγράφονται, εκτός από τη μεγάλη προσπάθεια των πυροσβεστών, των εθελοντών αλλά και των κατοίκων, συγκινητικές στιγμές μέσα στις δύσκολες ώρες που βιώνουν οι πυρόπληκτες περιοχές.

Μία εξ αυτών κατέγραψε η ΕΛΑΣ, αναδεικνύοντας και τον αγώνα για την προστασία των ανθρώπων αλλά και των ζώων που κινδυνεύουν.

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία της διοικήτριας του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο της Βοιωτίας.

Στη φωτογραφία διακρίνεται η αξιωματικός να κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλείτο από τις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν το σημείο.

Το μήνυμα της ΕΛΑΣ

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.