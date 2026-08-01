Η Πάτρα «πνίγηκε» στους καπνούς από τις μεγάλες φωτιές - Ενώθηκαν τα μέτωπα σε Αχαΐα και Φωκίδα

Μια ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα αντιμετωπίζουν από το απόγευμα του Σαββάτου οι κάτοικοι της Πάτρας, καθώς ένα πυκνό πέπλο καπνού έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πόλης, περιορίζοντας την ορατότητα και δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Οι καπνοί προέρχονται από τα δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Από τη μία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε δυτικά του Αιγίου και, από την άλλη, η μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Σκαλώματος Φωκίδας, ανατολικά της Ναυπάκτου.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες και οι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα οι καπνοί από τις δύο πυρκαγιές να συγκλίνουν πάνω από τον Πατραϊκό Κόλπο και να καλύψουν την Πάτρα, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει πυκνή ομίχλη.

Σε αρκετές περιοχές της πόλης η μυρωδιά του καμένου είναι έντονη, ενώ ο ουρανός έχει αποκτήσει γκριζωπή απόχρωση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στα δύο μέτωπα, με επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και, όπου υπάρχει έντονη συγκέντρωση καπνού, να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η εξέλιξη των δύο πυρκαγιών παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό, καθώς οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.