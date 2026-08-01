Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Βοιωτία με τα πύρινα μέτωπα να επεκτείνονται και στην Αττική και συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν εκ νέου και συγκεκριμένα επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Όπως διευκρινίζεται από την Πυροσβεστική οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκι Βοιωτίας που εκδηλώθηκαν χθες έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ένα μέτωπο κινείται προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα όπου εκεί βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προσπαθήσουν να την ανακόψουν, το δεύτερο στην Αγία Παρασκευή όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατευθυνθεί προς 'Αγιο Νεκτάριο με χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προκειμένου να περιορίσουν την πορεία του μετώπου και να το ανακόψουν, κι ένα τρίτο κατευθύνεται από Μύτικα προς Ψάθα. Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Επίσης μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε διασπορά.

Σημειώνεται ότι όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Επισημαίνεται ότι το μεσημέρι εστάλη νέο μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και 'Αγιο Νεκτάριο Αττικής προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.