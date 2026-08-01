Σκάλωμα Φώκιδας: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα 112 - Καίγονται σπίτια και αυτοκίνητα

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Στην εκκένωση της περιοχής Μαγούλας προχωρούν οι Αρχές λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στη Μαγούλα. Το 112 ήχησε και καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μαγούλα στη Φωκίδα να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Μοναστηράκι.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης