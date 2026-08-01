Πάτρα: Κινητοποίηση στα Ψηλαλώνια έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Αστυνομική κινητοποίηση σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των Ψηλαλωνίων, στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε νωρίτερα σε ανήλικο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια φέρεται να προκάλεσε φθορές σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.