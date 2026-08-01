Εργατικό ατύχημα στην Αργολίδα - Καμένο δέντρο καταπλάκωσε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Eργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας, με θύμα έναν εργαζόμενο σε τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε στο ηλεκτρικό δίκτυο η καταστροφική πυρκαγιά.

Το περιστατικό συνέβη όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας μεγάλος κορμός δέντρου –ο οποίος είχε καεί και υποστεί σοβαρή διάβρωση από τη χθεσινή φωτιά– υποχώρησε και καταπλάκωσε τον εργάτη.

Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άργους.

Σημειώνεται ότι η περιοχή των Φιχτίων βρέθηκε αντιμέτωπη με πύρινα μέτωπα, τα οποία άφησαν πίσω τους σοβαρές υλικές ζημιές και προκάλεσαν γενικευμένη διακοπή ρεύματος σε πολλά σημεία.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί σε εξαιρετικά επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να αντικαταστήσουν καμένες κολώνες και κατεστραμμένα καλώδια για να επιστρέψει η ηλεκτροδότηση στους κατοίκους.