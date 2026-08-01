Επιμελητήριο Αχαΐας: Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής- Άμεση στήριξη των πληγέντων σε Αιγιαλεία και Δυτική Αχαΐα

Την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις της Αιγιαλείας που δοκιμάζονται από τη μεγάλη πυρκαγιά εκφράζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, ζητώντας, μετά την κατάσβεση των μετώπων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων.

Όπως επισημαίνει, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές.



Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους κατοίκους της Αιγιαλείας, που δοκιμάζονται για ακόμη μία φορά από τη μεγάλη πυρκαγιά, καθώς και στους επαγγελματίες, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο επικεφαλής του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, βρέθηκε στις δοκιμαζόμενες περιοχές της Αιγιαλειας, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης και το μέγεθος των ζημιών.

Η Αχαΐα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα, καθώς μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές τόσο στην Αιγιαλεία όσο και στη Δυτική Αχαΐα.

Αυτή τη στιγμή, όμως, μία είναι η απόλυτη προτεραιότητα: η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκφράζει την εκτίμησή του στους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τα στελέχη της αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι δίνουν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, τη μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ανθρώπους, περιουσίες και τον παραγωγικό ιστό της περιοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντικές καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές και σταφίδα, αγροτικές αποθήκες, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές, ενώ υπήρξε σοβαρός κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Μετά την πλήρη αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων, είναι απαραίτητο να κινηθούν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων, τόσο στην Αιγιαλεία όσο και στη Δυτική Αχαΐα. Η στήριξη της τοπικής οικονομίας, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε οι πληγείσες περιοχές να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, διεκδικώντας την άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μέτρων στήριξης για τους πληγέντες".