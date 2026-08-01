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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2-8-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 6 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΜΕΤΖΕΝΑ).

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΥΚΑΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ,

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΛΗΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΚΡΙΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΩΤΑΣ,

ΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ   ΣΠΥΡ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ  ΟΤΕ -  ΕΤΩΝ  87

Κηδεύουμε την Δευτέρα  3-8-2026 & ώρα 10  π. μ.  από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ)

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΦΛΟΓΑ".

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΕΤΩΝ   90
Κηδεύουμε την  Δευτέρα  3-8-2026  & ώρα 12  μεσ. από τον Ι. Ν.   Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΟΦΙΑ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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Πένθη
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