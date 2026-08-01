Για ρεκόρ Γκίνες η Αφροδίτη Μπιτσάκου: Φουλ για τέσσερα μετάλλια το 2026!

Δεν [πρέπει να] υπάρχει προηγούμενο στον παγκόσμιο Αθλητισμό, σε όλα τα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ κλπ) μία αθλήτρια να μετέχει και να διακρίνεται σε μια χρονιά, επτά μήνες για την ακρίβεια, σε τέσσερα μεγάλα διεθνή πρωταθλήματα με την εθνική ομάδα και μάλιστα ισάριθμων ηλικιακών κατηγοριών, όπως ετοιμάζεται να κάνει η Αφροδίτη Μπιτσάκου!

Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Γυναικών, Νέων, Νεανίδων και Κορασίδων από τις 5 Φεβρουαρίου έως 23 Αυγούστου!

Το βράδυ της Παρασκευής στο Ζάγκρεμπ η Εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων (Κ16) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, νικώντας 11-7 την Ισπανία, με δύο γκολ από την Μπιτσάκου, η οποία ανακηρύχθηκε ΜVP της διοργάνωσης.

Κι ενώ η υπόλοιπη ομάδα ετοιμάζεται για καλοκαιρινές διακοπές, η Μπιτσάκου έφυγε απευθείας για την Πορτογαλία, όπου ενσωματώθηκε στην Εθνική ομάδα πόλο Νέων γυναικών (Κ20) που μετέχει στο οικείο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πόλη Οέϊρας (1 έως 7 Αυγούστου).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ελπίζει βάσιμα στην κατάκτηση ενός μεταλλίου!

Όμως ούτε σε μια βδομάδα τελειώνουν οι διεθνείς υποχρεώσεις της Μπιτσάκου, αφού αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Τενερίφη όπου 16 έως 23 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων (Κ18) με την Ελλάδα να είναι φαβορί για το βάθρο!

Και φυσικά να μην ξεχνάμε πως ήδη η Μπιτσάκου έχει πανηγυρίσει το χάλκινο μετάλλιο με Εθνική ομάδα πόλο γυναικών (!) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξήχθη από 26 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και μάλιστα σκοράροντας (1) στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία.

Συνοψίζουμε, μέσα στο 2026:

Ευρωπαϊκό Γυναικών: Χάλκινο μετάλλιο.

Ευρωπαϊκό Νέων (Κ20): 1 έως 7 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Νεανίδων (Κ18): 16 έως 23 Αυγούστου.

Παγκόσμιο Κορασίδων (Κ16): Χρυσό μετάλλιο.

Αν όλα πάνε καλά, τα δύο μετάλλια του ’26, θα γίνουν τέσσερα και στο σύνολο 7, καθώς έχει ήδη στη συλλογή της τρία ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις μικρές εθνικές ομάδες. Το πρώτο σε ηλικία 12 ετών με τις κορασίδες στο ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ το 2023 και τα άλλα δύο το περασμένο φθινόπωρο, με την εθνική ομάδα κορασίδων Κ16 στο ευρωπαϊκό της Κωνσταντινούπολης και με την εθνική νεανίδων (Κ18) στο ευρωπαϊκό της Μάλτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπιτσάκου στα τέσσερα αυτά πρωταθλήματα είχε (και θα έχει) πολλές συμπαίκτριες από την Πάτρα, δείγμα ισχύος της παραγωγικής διαδικασίας του γυναικείου πόλο στην πόλη (εδώ και χρόνια χάρη στη ΝΕΠ!).

Στην Εθνική γυναικών είναι η Ντένια Κουρέτα, στις Νέες η Αριάδνη Καραμπέτσου και στις κορασίδες η Ειρήνη Τσίγκα, η Ζορντίνα Λαμπάτου και η Ανδριάνα Κοντάκου. Τσίγκα, Λαμπάτου και Μπιτσάκου θα είναι στην Τενερίφη και με την Νεανίδων, όπως γνωστοποίησε η ΚΟΕ.

H πατρινή πολίστρια Αφροδίτη Μπιτσάκου έγραψε ιστορία τον Νοέμβριο του 2025 όταν κλήθηκε στην Εθνική Γυναικών πριν ακόμα συμπληρώσει τα 15 της χρόνια, κάτι που δεν έχει προηγούμενο παγκοσμίως. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η συμμετοχή της σε όλες τις «μικρές» Εθνικές, το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα στην Α1 Εθνική σε πολύ μικρή ηλικία και πολλά άλλα επιτεύγματα, που σιγά – σιγά άνοιξαν τον δρόμο.

Για πολλούς, αποτελεί «φαινόμενο» της Υδατοσφαίρισης. Στη διάρκεια του τελευταίου πρωταθλήματος (29/10/22), και πάντα με το σκουφάκι του Άλιμου ΝΑΣ BETSSON, σκόραρε στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΝΟ Λάρισας. Σημείωσε το παρθενικό της γκολ για το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, τρεις μήνες πριν τη συμπλήρωση των 12 χρόνων της.

Είναι κόρη δύο σπουδαίων διεθνών πολιστών, του Δημήτρη Μπιτσάκου και της Βούλας Μανέτα και έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια, επίσης διεθνείς, τον Χρήστο Μπιτσάκο και την Μαργαρίτα Μπιτσάκου, αμφότεροι στον ΠΑΟΚ. Επίσης έχει καμιά …τριανταριά θείες και ξαδέλφια όλοι κορυφαίοι πολίστες!