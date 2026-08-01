Φωτιά στη Βοιωτία: Συγκλονιστικό timelapse αποτυπώνει την ορμή του πύρινου μετώπου

Την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία αποτυπώνει ένα συγκλονιστικό timelapse από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Οι εικόνες καταγράφουν την εξέλιξη του πύρινου μετώπου από το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον ορίζοντα, ενώ η φωτιά επεκτείνεται προς τις νότιες πλαγιές του Κιθαιρώνα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ευνόησαν τη γρήγορη εξάπλωση των φλογών και τη δημιουργία νέων εστιών από καύτρες, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Ξηρονομής, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Το Σάββατο οι πυροσβέστες συνέχιζαν τη μάχη στα μέτωπα του Πόρτο Γερμενού και του Μύτικα, με στόχο να αποτραπεί η συνένωσή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα, η επηρεασμένη έκταση ενδέχεται να φτάνει έως και τα 50.000 στρέμματα. Η ακριβής αποτίμηση της καταστροφής θα γίνει όταν οι συνθήκες επιτρέψουν την πλήρη καταγραφή της.

Το timelapse αποτελεί μια δραματική απεικόνιση της έντασης του φαινομένου: μέσα σε λίγα λεπτά εικόνας συμπυκνώνονται ώρες αγωνίας και η εξαιρετικά γρήγορη πορεία της πυρκαγιάς σε μία μεγάλη έκταση.