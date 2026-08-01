Φωτιά στη Φωκίδα: Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές- Νέο μήνυμα του 112- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Οι κάτοικοι σε Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα καλούνται να απομακρυνθούν προς Πευκάκι και Ευπάλιο
14.33: Εντολή εκκένωσης τεσσάρων περιοχών της Φωκίδας δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σκάλωμα.
Στις 14:28 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να απομακρυνθούν άμεσα προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το επείγον μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
Πρόκειται για το δεύτερο μήνυμα του 112 μέσα σε λίγα λεπτά. Στις 14:20 οι κάτοικοι σε Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή είχαν κληθεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οκτώ λεπτά αργότερα, όμως, εκδόθηκε εντολή οργανωμένης απομάκρυνσης για τέσσερις περιοχές, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος, με 7 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν αποκλειστικά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και να μην κινούνται προς την περιοχή της πυρκαγιάς.
14.29: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Φωκίδα, έπειτα από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Κλήματος.
Λίγο μετά τις 14:20 ενεργοποιήθηκε το 112, με επείγουσα ειδοποίηση προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Κλήμα, Μαγούλα, Πηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Παραμένετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
Η ειδοποίηση δεν συνοδευόταν από εντολή απομάκρυνσης. Οι κάτοικοι και όσοι κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται, ωστόσο, να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να μην προσεγγίζουν το σημείο της πυρκαγιάς.
Μέχρι την ώρα του ελέγχου δεν είχε εκδοθεί αναλυτική επίσημη ενημέρωση για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν ή για την έκταση του μετώπου.
Η κινητοποίηση εξελίσσεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την πυροπροστασία. Για σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου, η Φωκίδα έχει ενταχθεί στην κατηγορία 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δήμοι και η Περιφέρεια βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
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