Φωτιά στη Φωκίδα: Εκκενώνονται τέσσερις περιοχές- Νέο μήνυμα του 112- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

14.33: Εντολή εκκένωσης τεσσάρων περιοχών της Φωκίδας δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σκάλωμα.

Στις 14:28 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται σε Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα να απομακρυνθούν άμεσα προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας απομακρυνθείτε προς Πευκάκι και Ευπάλιο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το επείγον μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για το δεύτερο μήνυμα του 112 μέσα σε λίγα λεπτά. Στις 14:20 οι κάτοικοι σε Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή είχαν κληθεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οκτώ λεπτά αργότερα, όμως, εκδόθηκε εντολή οργανωμένης απομάκρυνσης για τέσσερις περιοχές, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος, με 7 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν αποκλειστικά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και να μην κινούνται προς την περιοχή της πυρκαγιάς.