Συναγερμός στην Άνω Καλλιθέα: Φωτιά ξέσπασε δίπλα στον δρόμο- ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Άνω Καλλιθέας, στην Πάτρα.

Η εστία εντοπίστηκε δίπλα στον δρόμο, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γρήγορη εξάπλωση των φλογών.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, η φωτιά περιορίστηκε προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση της εστίας και τον έλεγχο τυχόν μικρών αναζωπυρώσεων.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για την Αχαΐα, λόγω των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.