Ισχυροί άνεμοι στην Πάτρα: Δέντρο καταπλάκωσε ΙΧ κοντά στον Μείλιχο- ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στην Έξω Αγυιά της Πάτρας, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον ποταμό Μείλιχο. Το δέντρο υποχώρησε από τις δυνατές ριπές και κατέληξε πάνω στο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του κορμού και των κλαδιών, προκειμένου να απελευθερωθεί το αυτοκίνητο και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στον χώρο.

Οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα σε διάφορα σημεία της Πάτρας. Νωρίτερα, δέντρο ξεριζώθηκε και έφραξε δρόμο στην περιοχή του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου επίσης χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τη στάθμευση και τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα και να ασφαλίζουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα.