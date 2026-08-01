Φωτιές στην Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕΣΟΠΠ- Ανησυχία για την Αρραβωνίτσα- Ζαΐμης: «Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες»

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Λιμενικού Σώματος, του ΚΕΤΧ, των Δήμων και του Δασαρχείου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάσταση στην Αιγιάλεια και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αρραβωνίτσας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, εξετάστηκε η εικόνα από το μέτωπο στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας, όπου η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται εφησυχασμός λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, δήλωσε: «Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η επικινδυνότητα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην περιοχή της Αρραβωνίτσας Αιγιαλείας, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης».

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και στην ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης από αέρος, ο κ. Ζαΐμης πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό, ενώ ζητήσαμε άμεσα να σταλούν και εναέρια μέσα για τη φωτιά στην Αιγιαλεία».

Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ακόμη τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο πεδίο, τονίζοντας: «Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτούν διαρκή εγρήγορση από όλους. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα Σώματα Ασφαλείας, οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δίνουν μια μεγάλη «μάχη» με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού μας πλούτου».