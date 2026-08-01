Ναύπακτος: 17χρονη έχασε τις αισθήσεις της από κατανάλωση αλκοόλ

Στο Κέντρο Υγείας διακομίστηκε μια 17χρονη, η οποία έχασε τις αισθήσεις της έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ναύπακτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ανήλικη μετέβη στο κατάστημα συνοδευόμενη από ενήλικο άνδρα και κατανάλωσε αλκοόλ, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε σε Κέντρο Υγείας για νοσηλεία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, επέτρεψε την πώληση και την κατανάλωση αλκοόλ στη 17χρονη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ενήλικος συνοδός της 17χρονης και ο πατέρας της, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, στην παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.