Έλεγχος στο Αρκούδι: Ομπρέλες, ξαπλώστρες και κρεβάτια χωρίς άδεια στον αιγιαλό

Μία γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αρκούδι Ηλείας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, για παράνομη χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συλληφθείσα λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκανε χρήση μεταλλικής εξέδρας, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο τμήμα του αιγιαλού.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, με τη δραστηριότητά της παραβίαζε απόφαση σφράγισης και διακοπής λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, η οποία είχε επιβληθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας.

Επιπλέον, φέρεται να είχε προχωρήσει σε αυθαίρετη χρήση και κατάληψη μέρους δημόσιας έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όπου είχε τοποθετήσει δέκα ομπρέλες θαλάσσης, 20 ξαπλώστρες και τέσσερα κρεβάτια.

Όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εκμίσθωσης από την αρμόδια Αρχή.